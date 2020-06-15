Марихуана среди кукурузы: “предприимчивый” житель Будешт ответит за правонарушение (ВИДЕО)

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В рамках кампании по борьбе с оборотом наркотиков “MAC-2020” столичная полиция проводит профилактические рейды в столице и пригородах.

Накануне сотрудники полиции сектора Чеканы обнаружили на участке в Будештах марихуану. Посевы росли среди кукурузы.

На 60-летнего владельца участка составили протокол. Все обнаруженные растения марихуаны были выкорчеваны и отправлены на экспертизу.

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