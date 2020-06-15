Марихуана среди кукурузы: “предприимчивый” житель Будешт ответит за правонарушение (ВИДЕО)

Марихуана среди кукурузы: “предприимчивый” житель Будешт ответит за правонарушение (ВИДЕО)

В рамках кампании по борьбе с оборотом наркотиков “MAC-2020” столичная полиция проводит профилактические рейды в столице и пригородах.

Накануне сотрудники полиции сектора Чеканы обнаружили на участке в Будештах марихуану. Посевы росли среди кукурузы.

На 60-летнего владельца участка составили протокол. Все обнаруженные растения марихуаны были выкорчеваны и отправлены на экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md