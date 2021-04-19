Марихуана на 400 000 леев: полиция задержала двух наркодилеров (ВИДЕО)

Марихуана на 400 000 леев: полиция задержала двух наркодилеров (ВИДЕО)

Двое жителей Кагульского района были задержаны с поличным при продаже наркотиков. Покупателями оказались двое служащих Национальной армии.

За подозреваемыми в течение двух месяцев велось наблюдение. Как было установлено, мужчины выращивали растения конопли, а затем продавали марихуану. В ходе обысков в их домах и автомобилях полиция обнаружила более 2 кг марихуаны, весы, а также приспособления для употребления наркотиков.
Примерная стоимость изъятого составила 400 000 леев.

Задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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