Мариан: Запрет телеканалов – лишь одна из жёстких мер, которые будут приняты в ближайшее время

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Власти Молдовы намерены в ближайшее время принять и другие меры в борьбе с пропагандой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПДС Раду Мариан. “Хочу напомнить, что у нас ещё около 30% молдаван поддерживают вторжение России в соседнюю страну, а это значит, что битва с пропагандой ещё не окончена”, – отметил он.

– Предстоит ещё много работы. Последнее решение КЧС – лишь одна из жёстких мер, которые будут приняты в ближайшее время, – написал Мариан.

Напомним, на прошлой неделе КЧС на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий в Молдове и на Украине. Как говорится в постановлении комиссии на сайте правительства, речь идёт о телеканалах “Первый в Молдове”, “РТР-Молдова”, “Акчент-ТВ”, “НТВ-Молдова”, “ТВ-6” и “Орхей-ТВ”.

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