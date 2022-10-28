Мариан: Путин хочет отомстить гражданам Молдовы за то, что они выбрали мир

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Депутат ПДС Раду Мариан считает возможное прекращение поставок газа в Молдову личной местью Владимира Путина молдавским гражданам за то, что они выбрали мир. Об этом Мариан написал на своей странице в соцсети.

– Вчера Путин косвенно признал то, о чём и так все знают. Решение, касающиеся природного газа, являются политическими, и принимает их он. Таким же политическим может быть решение сократить/приостановить поставки газа в Молдову. Если он это сделает, Путин покажет, что он хочет отомстить молдаванам и помочь группировке за воровство и войну. Молдавская сторона выполняет свои обязательства, российская – нет! – считает депутат ПДС.

Вчера Владимир Путин заявил, что попросил Алексея Миллера пойти навстречу молдавской стороне, и что контракт на поставку газа был заключён на условиях властей РМ.

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