Мариан: Мы вынуждены экономить, чтобы больше не зависеть от России. Скоро будет гораздо лучше, но пока нам будет тяжело (ВИДЕО)

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Депутат ПДС Раду Мариан считает оправданной ситуацию, в которой жители Молдовы вынуждены экономить электричество. По его словам, в конечном итоге это избавит нашу страну от зависимости от России. При этом Мариан признаёт: до тех пор, пока это случится, людям придётся нелегко.

– Безусловно, ситуация очень сложная. Каждый должен поспособствовать её разрешению, экономя электроэнергию и так далее. Правительство должно поддержать граждан, выделить компенсации. Но все мы должны понимать, что в эти моменты мы боремся за независимость Республики Молдова, за то, чтобы освободиться от энергетической зависимости от России. Я уверен, что мы сделаем это, что будет гораздо лучше, но до тех пор нам будет тяжело, – подчеркнул депутат ПДС.

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