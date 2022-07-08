Мариан: Мы унаследовали дом без окон, а изменения не происходят в одночасье

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Представители ПДС утверждают, что плохая ситуация в стране является следствием бездействия прежних правительств. По словам депутата партии “Действие и солидарность” Раду Мариана, государство окажет поддержку гражданам, чтобы они справились с волной роста цен за счёт повышения пенсий и зарплат.

– Цены очень сильно растут не только в нашей стране, но и во всём мире. Это следствие войны на Украине, ослабления экономики, производственных мощностей. Просто это больше всего влияет на нас, потому что мы страна с низким уровнем доходов. У правительства есть два инструмента: увеличить доходы населения и поддержать бизнес-среду. Мы увеличили пенсию на 900 леев в месяц, ограничили коммерческую надбавку более чем 20 продуктами, предложили помощь в оплате счетов за электроэнергию, предложили поддержку в размере 3500 леев на каждое домохозяйство. Мы увеличили минимальную заработную плату в бюджетной сфере на 60%, количество лекарств, предлагаемых бесплатно, увеличилось на 40%. Мы унаследовали дом без окон, со снесёнными стенами. Изменения не происходят в одночасье, – отметил Мариан, сообщает ipn.md.

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