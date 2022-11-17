Мариан: Государство-агрессор Россия хочет, чтобы в обмен на более дешёвый газ мы отказались от евроинтеграции

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По словам депутата ПДС Раду Мариана, в обмен на выгодную цену на газ Россия требует от Республики Молдова отказаться от стремления к евроинтеграции и поддержать вторжение российской армии в Украину. Мариан говорит, что молдавские власти никогда не примут эти условия, и призывает граждан к единству и солидарности, чтобы вместе преодолеть эти трудные времена.

– Кремль хочет, чтобы в обмен на более дешёвый газ мы отказались от евроинтеграции. Они хотят, чтобы мы поддержали вторжение в Украину. А это вещи, которые мы никогда не примем. Нам подавали сигналы, что нужно политически ладить с Кремлём. Но Россия – государство-агрессор, которое ведет с нами гибридную войну…Мы должны оставаться едиными вокруг цели европейской интеграции, цели стать частью свободного мира. Мы больше не можем допустить, чтобы Молдова оставалась в серой зоне, – добавил депутат ПДС.

Напомним, ранее министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявлял, что при заключении контракта с “Газпромом” никакие политические условия не назывались.

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