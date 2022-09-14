Мариан: “Газпром” должен был отключить нам газ ещё в марте (ВИДЕО)

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Депутат ПДС Раду Мариан возмущён тем, что “Газпром” не отключил газ для Молдовы в марте, несмотря на то, что обещанный аудит так и не был проведён, а может прекратить поставки в октябре, когда формула поставок газа будет для нас более выгодной. Заявление было сделано в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове”.

– А почему нам не перекрыли газ 1 марта? Почему именно 1 октября, когда изменится формула и мы будем платить меньше?..Если русские хотят отключить нам газ за долги, они должны были сделать это ещё в марте. Но они не отключили, ждут, когда цена для нас станет выгодной, – сказал Мариан.

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