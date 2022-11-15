Мариан: 25 градусов в домах больше не будет. И это хорошо, так и в Европейском союзе

0

Депутат ПДС Раду Мариан видит плюсы в том, что из-за энергетического кризиса жители Молдовы изменили свои привычки и стали более экономными. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Люди экономят, меняется поведение, и это хорошо для нашей энергетической безопасности. Не думаю, что молдаване вернутся к ситуации, когда они сидели в домах с 25 градусами, даже если подешевеет газ. И это хорошо, так и в Европейском союзе, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.