Маразм крепчал! Санду обвинила полицейских, которых аграрии давили тракторами, в насилии

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Избранный президент Молдовы осудила вчерашнее поведение на митинге не фермеров, а полицейских. По мнению Майи Санду, они проявили “насилие” по отношению к протестовавшим аграриям.

– Сожалею о насилии над протестующими фермерами и убеждена, что они заслуживают уважительных переговоров, а не агрессивного и враждебного поведения. Прошу полицию проявлять спокойствие и уважение на всех протестах, которые будут организованы впредь, – написала она на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что во время вчерашней акции не пострадал ни один аграрий. В то же время четверо карабинеров, вставших на защиту здания парламента от намеревавшихся въехать в него на тракторах фермеров, получили травмы различной степени тяжести. У одного из них – перелом ноги.

Сегодня аграрии снова протестуют у стен законодательного органа. И это несмотря на то, что вчера все их требования депутаты выполнили.

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