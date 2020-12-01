Маразм крепчал. Попшой обвинил Кремль в нежелании урегулирования приднестровского конфликта

Маразм крепчал. Попшой обвинил Кремль в нежелании урегулирования приднестровского конфликта

Депутат ПДС прокомментировал на своей странице в соцсети вчерашнее заявление пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова. 

– Сожалеем, что господин Песков пытается аккредитовать идею, что любое изменение статуса-кво может иметь пагубные последствия. Эта декларация усиливает подозрения в том, что нет желания разрешения конфликта, а есть желание сохранить чрезвычайно пагубную для всех граждан Республики Молдова, как на правом, так и на левом берегу Днестра, ситуацию, – написал Попшой. 

Напомним, накануне избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Комментируя эту декларацию, Дмитрий Песков отметил, что диалог с Игорем Додоном на эту тему был более конструктивным.

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