Маразм крепчал! Депутаты ПДС оценивают работу ведомств по количеству “лайков” и подписчиков в соцсетях (ВИДЕО)

Маразм крепчал! Депутаты ПДС оценивают работу ведомств по количеству “лайков” и подписчиков в соцсетях (ВИДЕО)

Депутаты ПДС оценивают деятельность тех или иных ведомств по количеству “лайков” в социальных сетях и просмотров в Youtube. Это следует из заявления представительницы данной партии Ларисы Новак. На последнем заседании парламента она совершенно серьёзно “предъявила” руководству Национальной комиссии по финансовому рынку, что у них слишком мало подписчиков в Facebook. 

– Хочу сказать вам, что на вашем канале в Youtube всего 11 подписчиков. Там только два видео: у одного 25 просмотров, у другого – 340. На странице в Facebook у вас всего 554 подписчика, – сказала Новак. 

Стоит отметить, что в четверг депутаты ПДС отправили в отставку членов Административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку.

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