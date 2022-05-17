Маразм крепчал! Депутат ПДС обсудила с второклассниками проводимую правящей партией политику

Депутат правящей ПДС Анжела Мунтяну-Пожога обсудила с второклассниками Теоретического лицея имени Георге Асаки в Кишинёве проводимую политформированием политику.

– Для меня большая честь быть приглашенной на дружескую беседу с учащимися 2-х классов Теоретического лицея имени Георге Асаки. Мы говорили о том, как они воспринимают нашу политику, об обязанностях депутата, о смелости называть вещи своими именами и, конечно же, о правах ребёнка. Была впечатлена их видением, их смелостью задавать неудобные вопросы, говорить то, что они думают. Уверены, с такими учениками у Молдовы есть будущее! – заявила Пожога по итогам встречи, пишет actualitati.md.