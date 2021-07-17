Марафон вакцинации проходит активно: всего за несколько часов вакцинировались более 3 000 человек

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Около 3 000 человек из 4 000, для которых запланирована вакцинация второй дозой Sputnik V, получили её с самого утра.

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан. Очередь, образовавшаяся рано утром, прошла быстро.

Я рад и благодарю врачей, представителей Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, сотрудников МВД и волонтёров, а также Митрополию Молдовы, предоставившую нам 1 000 доз. Благодарю всех, кто помогает внедрять проекты и инициативы примарии Кишинёва, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Остальных граждан, которые должны сегодня получить вторую дозу Sputnik V, ждут во Дворце Республики до 18:00.

Также сегодня до 15:00 все желающие могут вакцинироваться в Муниципальном центре вакцинации.

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