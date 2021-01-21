Маноле считает недопустимым называть русский языком межнационального общения

Маноле считает недопустимым называть русский языком межнационального общения

Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле считает недопустимым закон о закреплении за русским языком статуса языка межнационального общения. Об этом она заявила на брифинге, посвященном решению КС аннулировать этот закон. 

– Опротестованный депутатами закон давал русскому привилегированный статус по отношению к другим языкам нацменьшинств, что не было предусмотрено Конституцией. Основной закон не содержит понятия “язык межнационального общения”, однако оспариваемый закон придавал русскому языку статус, аналогичный статусу государственного языка, – сказала Маноле, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня КС по запросу депутатов “АКУМ” признал неконституционным принятый в конце прошлого года по инициативе социалистов Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что возглавляемая им партия сделает всё для того, чтобы отстоять статус русского языка в Молдове.

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