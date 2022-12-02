Мандарины – по 32, бананы – по 38: цены на Центральном рынке за месяц до Нового года (ФОТО)

0

Чем ближе Новый год, тем выше цены на фрукты, овощи и цитрусы. Так, килограмм мандаринов стоит сегодня на Центральном рынке 32 лея, а бананы – 38 леев.

Популярные в зимнее время киви стоят 32 лея за кг, хурма – 45 леев, лимоны – 33 лея, помело – 39 леев. Стоимость облепихи составляет от 75 до 100 леев, а голубики – 200 леев.

Что касается овощей, то цены на них существенно не изменились. Так, килограмм огурцов можно купить за 35 леев, помидоры – от 20 до 45 леев, перец – от 28 до 65 леев. Также на рынке можно найти чернослив, цена на него варьируется от 50 до 80 леев. А зелень стоит от 5 до 7 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.