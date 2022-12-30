Маму Игоря Додона снова вызвали на допрос в прокуратуру

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Сегодня, всего за день до Нового года, маму Игоря Додона снова допросили в прокуратуре. Об этом пятый президент страны сообщил на своей странице в соцсети. “Её вызвали не столько ради деклараций, потому что ей в любом случае нечего сказать, сколько, чтобы запугать, чтобы снова надавить на меня, чтобы унизить нас и показать всем, что установленный Майей Санду садистский режим не знает границ и готов исполнить любой политический заказ, против кого угодно”, – отметил Додон.

– Они пытаются вселить страх в людей, в общество, во всю страну. Политическая полиция Майи Санду войдёт и в церкви, если будет отдан такой приказ. У них нет ничего святого. Я и мои родственники выдержим весь этот прессинг. Я не намерен бежать из страны, у меня нет “тревожного чемоданчика”, который, как мне известно, уже подготовили большинство депутатов и министров ПДС. И правосудие будет на моей стороне – во время вашего правления или сразу после. Но вот что сделает судебная система с вами, после того как диктатура ПДС падёт, а прокуратура вернётся на службу народу? Многие очень хотят на это посмотреть, – добавил он.

В руководстве страны данные заявления пока не прокомментировали.

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