Малышева развеяла миф об острой пище

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Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и её соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу. По словам специалистов, пикантные продукты полезны для здоровья.

– Запомните: всё острое высоко полезно для здоровья, всё острое обладает обезболивающим действием. Люди, которые употребляют острое, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от злокачественных опухолей, у них реже инфаркты и инсульты, у них реже рак, — заявила Малышева.

Специалисты также опровергли распространенное мнение, что острая пища вызывает изжогу, передаёт lenta.ru.

– Если у вас в принципе есть изжога, значит, у вас повреждение пищевода соляной кислотой, то есть у вас есть на пищеводе рана. Поэтому, если посыпать на рану перец, конечно, будет больно, но сама по себе перченая еда не вызывает изжоги, — указала Малышева.

Вместе с тем врачи отметили и минусы таких блюд. Гандельман предупредил, что когда человек ест острую пищу, у него уменьшается чувствительность к солёному, в связи с чем он может употреблять много соли.

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