Малыш из Оргеева, получивший ожоги четвёртой степени, скончался в больнице

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Страшная трагедия произошла вчера в селе Мырзач Оргеевского района. Трехлетний мальчик играл со спичками в машине, что привело к пожару. От полученных ожогов ребёнок скончался в больнице.



По данным местной полиции, ребёнок залез в автомобиль отца и начал играть со спичками. Машина загорелась, а малыш оказался заблокированным в салоне. Мама вытащила ребёнка, однако он получил ожоги 75-80% поверхности тела, передаёт deschide.md.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу Оргеева с ожогами четвертой степени, после чего перевезли в столичный Центр матери и ребёнка. Пресс-секретарь медучреждения Максим Казаку сообщил, что пациент поступил в больницу в критическом состоянии. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти его, однако малыш скончался.

– Ожоги, которые он получил, были практически несовместимы с жизнью. Мальчик умер сразу после того, как поступил в больницу, – сообщил Казаку.

Органы правопорядка инициировали расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии.

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