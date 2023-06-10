Малым и средним предприятиям предлагают участвовать в грантовой программе “Туристическая Молдова”

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Проект USAID «Сельская конкурентоспособность и устойчивость в Молдове» совместно с Министерством культуры РМ и Национальной ассоциацией въездного и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM) запустил грантовую программу «Туристическая Молдова» и программу «Будь нашим гостем».

Программа грантов «Туристическая Молдова» направлена ​​на поддержку развития инфраструктуры и объектов туристического гостеприимства, конкурентоспособных и привлекательных туристических продуктов и опыта, инновационных и креативных решений, а также на внедрение стандартов устойчивости, качества и социальной и региональной интеграции. Бюджет в размере 25 млн леев предлагается для малых и средних предприятий в Республике Молдова в сфере туризма (как стартапов, так и компаний в развитии). Заявки можно подать до 23 октября 2023 года, пишет moldpres.md.

Гранты могут запрашивать малые и средние предприятия в Республике Молдова в сфере туризма, такие как винодельни, сельские гостевые дома, ремесленные центры, гостиницы, туристические агентства, туроператоры и др. По примерным оценкам, средства грантовой программы «Туристическая Молдова» получат 40-45 малых и средних предпринимателей.

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