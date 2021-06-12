Максимум 24 кандидата будут в бюллетене на досрочных парламентских выборах

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Накануне ЦИК завершил приём документов для участия в досрочных парламентских выборах. 17 кандидатов уже зарегистрированы, ещё 7 заявок находятся на рассмотрении.

В последний день документы подали три политические партии и два независимых кандидата. Сегодня в 17.00 состоится жеребьёвка, которая определит их порядковые номера в бюллетене.

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

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