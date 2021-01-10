Максимальный размер компенсации при мировом соглашении в случае ДТП может быть увеличен

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Максимальный размер компенсации, выплачиваемой держателям страхового полиса АГО в случае применения процедуры мирового соглашения при дорожно-транспортном происшествии, может быть увеличен с 10 до 15 тысяч леев. Данное предложение содержится в проекте постановления Национальной комиссии по финансовому рынку.

Проект также предусматривает, что для обладателей страховки “Зелёная карта” максимальный размер компенсации составит 25 тысяч леев – если автомобиль находится в собственности или пользовании лица, застраховавшегося за рубежом.

Процедура заключения мирового соглашения при незначительных дорожно-транспортных происшествиях вступила в силу в сентябре 2019 года. Она может применяться при ДТП с участием только двух автомобилей и приведших лишь к незначительному материальному ущербу. Одно из условий заключается в том, что оба водителя, оказавшихся участниками ДТП, должны иметь полис внутренней автогражданской ответственности (АГО) и совместно установить виновника в ДТП. Они также должны заполнить и подписать форму мирового соглашения при аварии.

По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, только с сентября 2019-го по май 2020 года страховщикам было предъявлено, на основании вышеупомянутой формы, более 3 тысяч заявок на выплату компенсации. За тот же период страховщики выплатили компенсации на сумму свыше 12,5 миллиона леев в более чем 2,2 тысячах случаев.

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