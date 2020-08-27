Макрон, Алиев, Маттарелла, Штайнмайер и другие президенты поздравили Додона с Днем независимости (ФОТО)

Макрон, Алиев, Маттарелла, Штайнмайер и другие президенты поздравили Додона с Днем независимости (ФОТО)

В адрес главы государства поступают поздравительные послания из разных уголков земного шара. 

Сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Республики Молдова направили: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Болгарии Румен Радев и лидеры других стран.

Напомним, что первым Игоря Додона поздравил Владимир Путин.

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