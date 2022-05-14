Макеты детей установили возле пешеходных переходов на дороге R1

Макеты детей установили возле пешеходных переходов на дороге R1

Два макета детей были установлены возле пешеходных переходов на дроге R1 Кишинев-Унгень, на границе с Румынией, на км 7 + 035. В Государственной администрации дорог уточнили, что цель их установки состоит в том, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность и комфорт дорожного движения.

– Знаки видны издалека, поэтому они будут предупреждать участников дорожного движения о возможном нахождении пешеходов на проезжей части, следовательно, смогут снизить скорость и быть внимательнее на пешеходном переходе, – говорится в сообщении ведомства.

Этот переход должен быть оснащен и уличным освещением, чтобы пешеходы и водители могли двигаться в безопасности как в ночное время, так и в ненастную погоду. Макеты установлены Государственной администрацией дорог в сотрудничестве с производителем мебели, который профинансировал их изготовление и установку.

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