Майю Санду и Игоря Гросу освистали перед MoldovaGaz в рамках акции протеста, организованной Партией «ШОР»

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Десятки людей приняли участие во флэшмобе, организованном Партией «ШОР» перед MoldovaGaz. Люди протестовали против высоких тарифов на природный газ и непомерных счетов, которые они должны платить. Протестующие требовали полной компенсации разницы в тарифах и обвиняли представителей MoldovaGaz в том, что они получают миллионные зарплаты, а людей обрекают на нищету. В то же время граждане обвиняли представителей власти PAS в лицемерии и в том, что из-за их некомпетентности происходит цепное повышение цен. По словам протестующих, несколько лет назад, когда тариф был в три раза меньше, чем сейчас, PAS-овцы требовали низкие тарифы на газ, а сейчас прикидываются дурачками.

В рамках флэшмоба были выставлены фигуры в натуральную величину главы государства Майи Санду, председателя парламента Игоря Гросу и депутата PAS Михая Попшоя, которые протестовали против тарифов на газ, хотя они составляли тогда около пяти леев за кубометр против нынешних 15 леев. Представитель Партии «ШОР», председатель Оргеевского района Дину Цуркану отметил, что правительство Республики Молдова и компания MoldovaGaz несут прямую ответственность за хаос, в котором мы находимся сегодня.

«Уже несколько месяцев мы являемся свидетелями психологического давления на наиболее уязвимые слои общества. Бюджетники, пенсионеры испытывают большие трудности при оплате счетов. Констатируем, что тем, кто правит страной, комфортно сидится в креслах, так как у них парламентское большинство. Правительство не предлагает ни одного жизнеспособного экономического решения для роста экономики страны, для обеспечения благосостояния граждан. В то время как цены на газ почти утроились, руководители Moldovagaz, а также советники и представители администрации этого учреждения сидят на жирных зарплатах. Хотелось бы одинакового подхода, когда речь идет о социальных проблемах. Если мы терпим холод и голод, то нужно начать с этого здания и пожертвовать свои большие зарплаты уязвимым людям», – заявил Дину Цуркану.

Кроме того, Дину Цуркану сказал, что у многих учреждений социального назначения нет денег, чтобы оплачивать счета за газ.

«В Оргеевском районе, который я с гордостью представляю, у половины действующих школ уже в феврале нет денег для оплаты счетов за тепло. Мы информируем, что подадим в Министерство образования и Министерство финансов запрос с требованием покрыть имеющиеся у нас финансовые потери. В противном случае вся страна начнет забастовку. В настоящее время никто не уверен, что в феврале хватит денег, чтобы оплачивать счета за тепло. Мы страдаем от пандемии и некомпетентности власти и тех, кто получают миллионные зарплаты. Они зарабатывают миллионы, а мы умираем от голода!», – добавил Дину Цуркану.

В свою очередь почетный председатель Партии «ШОР» Валерий Клименко заявил следующее:

«Никто из руководства страны ничего не делает для граждан Республики Молдова, которые, как известно, являются самыми бедными и уязвимыми. С каждым днем по людям бьют все больше и больше. И бремя, возложенное на простых людей, все больше увеличивается. Мы представили в президентуру заявление о выражении вотума недоверия правительству», – заявил Клименко.

Люди, которые участвовали во флешмобе, выразили свое недовольство происходящим в стране и несправедливостью, которой они подвергаются.

«То, как мы сейчас живем, мы не жили даже в 44-м, 46-м, 47-м. Долой Майю Санду! Ты недостойна представлять нас. Мы пахали как лошади, а дожили до деревянной мотыги. Мы не хотим так жить в старости. Хочу свои пару дней дожить в тишине, мире и спокойствии», – сказала одна пенсионерка.

«Где еще видано, чтобы у президента страны было такое отношение к гражданам? Мы голодны, бедны, нам нечем оплачивать счета. Если мы сами не позаботимся о нас, никто не позаботится. Поэтому мы должны сплотиться и высказывать все, о чем болит!», – сказала другая участница флешмоба.

Напомним, что Партия «ШОР» организовала во вторник флэшмоб перед государственным предприятием Franzeluța, в рамках которого около 100 человек выразили недовольство ростом цен на хлеб. Люди требовали отставки правительства и понижения цен на хлебобулочные изделия.

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