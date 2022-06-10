“Майя, ты не мой президент! В отставку!”: автомобилисты выражают протест действующей власти (ФОТО)

“Майя, ты не мой президент! В отставку!”: автомобилисты выражают протест действующей власти (ФОТО)

Жители страны самыми разными способами выражают недовольство действиями властей. Так, один из автомобилистов прикрепил к стёклам своей машины таблички с надписями: “Майя, ты не мой президент!”, “Досрочные!”, “В отставку!”, “Майя, нам не нужна война!”. 

В соцсетях также появился снимок, якобы сделанный на одной из АЗС. Рядом с ценой бензина прикреплена наклейка с изображением Санду и подписью “Это сделала я”.

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