“Майя, ты не мой президент! В отставку!”: автомобилисты выражают протест действующей власти (ФОТО)

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Жители страны самыми разными способами выражают недовольство действиями властей. Так, один из автомобилистов прикрепил к стёклам своей машины таблички с надписями: “Майя, ты не мой президент!”, “Досрочные!”, “В отставку!”, “Майя, нам не нужна война!”.

В соцсетях также появился снимок, якобы сделанный на одной из АЗС. Рядом с ценой бензина прикреплена наклейка с изображением Санду и подписью “Это сделала я”.

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