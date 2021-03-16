Майя Санду выдвинула на пост премьера Игоря Гросу

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Временный председатель партии “Действие и солидарность” Игорь Гросу предложен кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом после консультаций с парламентскими фракциями и группами заявила Майя Санду.

Президент пояснила, что, учитывая тот факт, что Марианна Дурлештяну решила отозвать свою кандидатуру, а у парламентского большинства нет другого претендента, она выдвигает на пост главы кабинета министров Игоря Гросу. Санду уже поручила ему приготовить программу и сформировать команду, с которой он пойдёт в парламент просить о вотуме доверия.

Игорь Гросу запомнился гражданам скандальным поведением на президентских выборах. Тогда он препятствовал голосованию в Варнице, а жителей Приднестровья назвал “сепаратистами”.

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