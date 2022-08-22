Майя Санду совершает визит в Австрию

Майя Санду совершает визит в Австрию

Президент Молдовы Майя Санду примет сегодня, 22 августа, участие в Европейском форуме Альпбах, который пройдёт под лозунгом “Новая Европа”. Глава государства была приглашена на мероприятие своим австрийским коллегой. 

В ходе визита Санду также встретится с канцлером Австрии, сообщили в пресс-службе администрации президента.

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Комментарии (1)

  1. Раскатываться по Европе и тратить денежные средства налогоплательщиков куда приятнее,чем заниматься проблемами на месте в Республике.Главное получить личное удовольствие.А свои народ как прозябал пусть и дальше прозябает.Придурочная

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