Майя Санду провела встречи в Варшаве с высшим руководством Польши

0

Президент Республики Молдова Майя Санду посетила вчера с официальным визитом Республику Польша по приглашению Анджея Дуды. В Варшаве глава государства провела двусторонние переговоры со своим польским коллегой, а также с высшим руководством Сейма и Сената Польши.

Визит приурочен к 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Молдовой и Польшей и является хорошей возможностью для обсуждения Анджеем Дудой важных вопросов двустороннего сотрудничества, отметила Майя Санду на своей странице в соцсети.

– Этот визит даёт мне хорошую возможность обсудить с президентом совместные проекты, инициированные нашими странами, двустороннее экономическое сотрудничество и усилия наших государств по оказанию помощи Украине в условиях войны, спровоцированной Россией. У меня также есть возможность поблагодарить президента Дуду за последовательную поддержку его страной европейского курса Республики Молдова. Польша остаётся надёжным партнером Молдовы, мы хотим и дальше развивать плодотворное сотрудничество, – отметила Санду, сообщает moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.