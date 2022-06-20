Майя Санду обсудила европейский путь Молдовы с Ангелой Меркель

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Президент Республики Молдова Майя Санду провела сегодня телефонный разговор с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщили в пресс-службе президента, разговор шёл о европейском курсе нашей страны, а также о мнении Еврокомиссии, согласно которому, странам-членам ЕС рекомендуется предоставить Молдове статус кандидата на членство в ЕС на заседании Совета Европы, которое состоится в конце этой недели. В этом контексте собеседники обсудили процесс реформ в нашей стране, в том числе в упомянутых в заключении Комиссии направлениях, которые необходимы для продвижения евроинтеграционного процесса.

В завершение Майя Санду выразила признательность за поддержку, оказываемую нашей стране Германией, в том числе в период мандата Ангелы Меркель.

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