Майя Санду может лишить Кишинёв водоснабжения

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Майя Санду поддерживает намерение Украины построить Новоднестровскую ГРЭС, что может привести к прекращению водоснабжения Кишинёва. Возведение гидротехнического комплекса стало темой обсуждения Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что гидрологи год за годом фиксируют крайне низкий уровень воды в Днестре. В этом году ситуация особенно обострилась — под угрозой оказалось водоснабжение Кишинёва, пишет ntv.md.

Экологи говорят, что проблему обезвоживания и грозящей Днестру экологической катастрофы не решить без срочных совместных действий Молдовы и Украины. Пока же взаимодействия нет, а вместо этого копятся взаимные претензии.

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