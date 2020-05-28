Майя Григорьевна получила зачетный пинок под зад. Прокуроры послали ее к Соросу, – Цырдя

Майя Григорьевна получила зачетный пинок под зад. Прокуроры послали ее к Соросу, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Сегодня Майя Григорьевна получила зачетный пинок под зад.

Обратилась в ГП, требуя уголовного наказания за переговоры по российскому кредиту. Проще говоря, она хотела ввести прецедент. За само намерение взять кредит у России – ввести уголовную ответственность.

Прокуроры ее послали к Соросу. А мы напомним им, что Санду взяла кредит у Всемирного банка в 40 лямов евро еще в далеком 2013-м на закрытие школ.

А потом ее НПО распилили 1 лям зелени от фонда Сороса в 2014-2016. Деньги Санду передал Лянкэ. Ему передал лично Сорос. Он так говорит. Все линки в интернете.

Одного не поймем – деньги были в кульке или пакете? И почему молчит Генпрокуратура? 

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