Маяки в океане жизни

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Клара Матюпатенко – о новых тимуровцах, двух Гайдарах и жизненном оптимизме

От некогда массового в СССР тимуровского движения, содержанием которого была гражданская забота о нуждающихся в помощи людях, сегодня в Молдове осталась лишь небольшая ячейка.

Современных тимуровцев объединяет и ведёт за собой дочь классика молдавской литературы Иона Канны – Клара Матюпатенко.

ДОСЬЕ

Клара Ивановна Матюпатенко – педагог с огромным стажем, общественный активист. Дочь классика молдавской советской литературы Иона Канны. Создатель и хранитель домашнего литературного и краеведческого музея. Обладатель крупнейшей в Кишинёве личной библиотеки. Неоднократный чемпион МССР по велоспорту, игрок сборной СССР по баскетболу в середине XX века.

Клара и её команда

– Клара Ивановна, недавно мне попались на глаза двустишия петербуржца Владимира Полякова. Всего две строки и нет рифмы, зато смысла и жизненной мудрости – целый океан. И всё это про реалии нашей жизни. Среди них то, которое предвосхищает мой вопрос, – «А злой тимуровец старушек на красный свет переводил». Вы согласны с таким наблюдением автора, ведь, как известно, под вашим руководством воспитывается целая группа тимуровцев – новых последователей героев столь любимого вами Аркадия Гайдара?

– Не совсем. Конечно, современным тимуровцам, мальчишкам и девчонкам с моего и соседнего дворов, трудно быть не злыми. Ведь они уже не по годам взрослые и видят, как рядом голодают их ровесники-беспризорники, как стоят с дрожащими просящими протянутыми руками бомжи, как архитектурные сооружения и здания их родной столицы уже в развалинах и выглядят так, будто вчера здесь была война. А вот знакомых старушек и даже своих родителей они ведут не на красный свет, а за красный цвет. Они уже знают, бывая на Мемориале героев у Вечного огня, что это цвет знамени, которое, будучи водружённым над фашистским рейхстагом, возвестило о Победе, о счастливой эре мирных лет, которая вместила и мою долгую жизнь. Они привыкли к тому, что именно с красными знамёнами приходят у нас на митинги те, кому дорог наш народ. Ребята помогали мне распространять по почтовым ящикам соседних подъездов газету социалистов, таская за мной тяжёлые сумки с прессой. Они агитировали своих родных не отсиживаться на диванах, а идти на выборы и голосовать за красный цвет Победы, цвет социализма. Однажды меня и моих тимуровцев принял у себя тогда ещё президент Игорь Николаевич Додон, и мы замечательно побеседовали.

– Именно тогда вас стали называть в СМИ додоновской бабушкой?

– Это так, и я горжусь этим. Сейчас эти дети по отношению ко мне ведут себя, как настоящие тимуровцы. Когда я болею, именно они приносят мне домой продукты, лекарства, вашу «АиФ». Кстати, это моя любимая газета. А ещё помогают освоить гаджет, с помощью которого я связываюсь со своим сыном Гайдаром, российским мореходом – судовым механиком танкера.

В Кишинёве о моём отце давно забыли. Как говорится, нет пророка в своём отечестве. Но юбилей удался прямо в моём домашнем музее, потому что ко мне прибыл неожиданный гость. Это был литературовед из США, из университета штата Южная Дакота, профессор Уильям Придж. Оказывается, он пишет монографию о творчестве моего отца.

Очарованные Гайдаром

– Довольно необычное имя. Оно удивило меня ещё 13 лет тому назад, когда мы познакомились с вами…

– Когда я вышла замуж, к моим книгам муж Виталий Матюпатенко присоединил свои, которых тоже было очень много. И тут обнаружилось, что некоторые книги у нас были в двух экземплярах, как, например, томики любимого нами обоими писателя Аркадия Гайдара. А поскольку мы оба были людьми энергичными, началось увлечение на всю жизнь. Мы с мужем связались с библиотекой-музеем в городе Каневе под Киевом. Это места, где, геройски сражаясь с немецкими захватчиками и бандеровцами, погиб военный корреспондент Аркадий Гайдар, где он вёл свой полк на борьбу с петлюровцами и в Гражданскую войну. Завязалась переписка, потом нас пригласили, и мы поехали. Вместе с директором библиотеки-музея Василием Афанасьевичем Берёзой побывали в селе, где погиб Гайдар. Контейнер с землёй – экспонат нашего домашнего музея, как и книги сына писателя Тимура Гайдара, тоже военного корреспондента. Все – с дарственными надписями. С контр-адмиралом Т. Гайдаром мой муж Виталий Матюпатенко познакомился на исторической конференции. Наша семья переписывалась и перезванивалась с ним, мой супруг был и дома у Гайдаров в Москве, познакомился с будущим государственным деятелем России Егором Гайдаром, когда тому было 14 лет. Поэтому и одному из наших сыновей мы дали имя Гайдар.

Из Америки – в музей к Иону Канне

– Как известно, в вашем домашнем музее есть экспонаты, связанные с именем ещё одного очень известного писателя, который в эти дни отмечал свой юбилей.

– Да, мой отец – классик молдавской литературы Ион Канна. 28 января мы отмечали 120-ю годовщину со дня его рождения. Здесь хранятся его книги – их свыше 30, государственные награды: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, медали. Я, мои братья, как и он, тоже фронтовики, и сёстры всегда брали жизненный пример с этого замечательного человека. Аркадий Гайдар и Ион Канна – это маяки в океане жизни моих сыновей и внуков.

– Как прошёл на этот раз юбилей вашего отца, который многие годы возглавлял Союз писателей МССР?

– В родное село отца, приднестровские Гояны, где эта дата широко отмечалась в его музее, ни я, ни Гайдар поехать не смогли. В этот день я приболела, а сын на своём танкере ожидал очереди на выход из Чёрного моря через пролив Босфор. В Кишинёве о моём отце давно забыли – как говорится, нет пророка в своём отечестве. Но юбилей удался прямо в моём домашнем музее, потому что ко мне прибыл неожиданный гость. Это был литературовед из США, из университета штата Южная Дакота, профессор Уильям Придж. Оказывается, он пишет монографию о творчестве моего отца. Посидели несколько часов, в которые я окуналась в воспоминания о чудесной поре моей юности, о нашей жизни в Доме писателей, о книгах моего отца.

Велосипед и много побед

– Когда я впервые приехал в Кишинёв, со времени освобождения стоявшего в руинах города прошло всего-то 13 лет, но это уже был тот самый песенный цветок из камня, весь в праздничных клумбах, фонтанах, благоухающей зелени, с чудесным парком и Комсомольским озером, с громогласными трибунами Республиканского стадиона. И главное – со счастливыми людьми, среди которых была и стройная, привлекательная девушка Клара, несущаяся на стильном велосипеде…

– За отличные отметки в школе отец в восьмом классе премировал меня женским велосипедом. Были тогда такие, на которых можно было кататься в длинной юбке. Чтобы юбка не намоталась на спицы, её защищала специальная яркая, как павлиний хвост, сетка. И планки между седлом и рулём не было. Я вовсю гоняла на своём велике по нашим тихим зелёным улицам. Тут-то меня и заметил тренер велосипедистов-шоссейников Михаил Фёдоров. Занимаясь под его руководством, я вошла в сборную МССР, в составе которой участвовала в гонках на первой Спартакиаде народов СССР в 1956 году.

– Летом 1962 года женская сборная СССР по баскетболу стала победительницей международного турнира Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Хельсинки. Не думал тогда, что когда-нибудь познакомлюсь с вами, одной из участниц этой команды, хотя мы жили в одном городе…

– Когда я училась в институте, тренер Гедминас Альгис убедил меня, что баскетбол – это моё. Я не ограничилась студенческим баскетболом, а была приглашена в команду мастеров «Инждорстрой». Затем наш клуб под именем «Сборная СССР» направили на очень представительный турнир Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Хельсинки. Первый матч с командой ГДР в столице Финляндии был самым сложным. Соперник был силён, так как в социалистической Германии развитию спорта высших достижений уделяли не меньше внимания, чем в Советском Союзе. Но мы сумели переломить ход матча и победили. Не менее серьёзными по тем же причинам соперниками были и темнокожие высокорослые кубинки. Выиграли и у них. В последнем матче кругового турнира нашим соперником была сборная Франции. Но мы уже набрали кураж и в итоге получили золотые медали.

Оптимизма не занимать

– Кажется, что наступили трудные времена: на выборах победили не те, за кого вы голосовали, цены растут, свирепствует пандемия, зарубежные политики обсуждают возможную войну в наших краях. Клара Ивановна, как нам жить дальше?

– Тут мне вспоминается замечательная песня Александры Пахмутовой: «Если вновь тучи надвинутся грозные, выйдут Тимуры – ребята и взрослые. Каждый готов до победы идти. Гайдар шагает впереди!». Раньше каждая советская газета начиналась лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а в моде было высказывание классика о том, что красота спасёт мир. Теперь мне хочется всё это объединить: мир спасёт красота, являющая себя в солидарности всех людей доброй воли. И это обязательно случится!

Алексей Попов