Махинации с зерном на миллионы: 14 человек окажутся в суде

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Правоохранители направили в суд дела 14 обвиняемых в мошенничестве. Своим действиями они нанесли ущерб более чем 25 экономическим агентам.

6 человек имеют судимости по другим уголовным делам и отбывают наказание в тюрьме. Ещё трое по ходатайству прокуратуры взяты под стражу, а 5 подозреваемых находятся на свободе.

Преступную схему координировали несколько осуждённых, которые привлекли к мошеннической деятельности родственников, друзей и знакомых. Организаторы связывались с агрокомпаниями и забирали сельхозпродукцию, договорившись оплатить заказ в ближайшие дни. Однако после получения товар продавали другим агентам, не выполняя обязательства по платежам. Для заключения фиктивных сделок члены преступной группы использовали поддельные печати. Материальный ущерб, причинённый потерпевшим сторонам, превысил 7,4 млн леев.

В ходе расследования органы прокуратуры наложили арест на денежные средства, недвижимость и земельные участки на общую сумму свыше 840 тысяч леев. 11 экономическим агентам вернули ​​продукцию на сумму более 2,7 млн леев.

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