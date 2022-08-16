Махинации на 11 млн леев: администратор и бухгалтер столичной фирмы оказались на скамье подсудимых

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По факту подделки документов и хищения имущества на сумму более 10,9 млн леев возбуждено уголовное дело.

Преступную схему разработали и внедрили администратор и бухгалтер одной из столичных фирм. В результате ряда махинаций они завладели помещением, за которое заплатили немногим более двух миллионов леев. Благодаря подделке документов сообщникам удалось продать помещение намного дороже – почти за 10 млн леев.

В июне этого года администратор был задержан и помещён под предварительный арест. По ходатайству прокуроров был наложен арест на имущество подсудимого – на два объекта недвижимости и два земельных участка.

По закону, за хищение имущества подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, а за подделку документов – штраф до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

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