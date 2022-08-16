Махинации на 11 млн леев: администратор и бухгалтер столичной фирмы оказались на скамье подсудимых

Махинации на 11 млн леев: администратор и бухгалтер столичной фирмы оказались на скамье подсудимых

По факту подделки документов и хищения имущества на сумму более 10,9 млн леев возбуждено уголовное дело. 

Преступную схему разработали и внедрили администратор и бухгалтер одной из столичных фирм. В результате ряда махинаций они завладели помещением, за которое заплатили немногим более двух миллионов леев. Благодаря подделке документов сообщникам удалось продать помещение намного дороже – почти за 10 млн леев.

В июне этого года администратор был задержан и помещён под предварительный арест. По ходатайству прокуроров был наложен арест на имущество подсудимого – на два объекта недвижимости и два земельных участка.

По закону, за хищение имущества подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, а за подделку документов – штраф до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md