Магнолии в цвету: Ботанический сад пополнил коллекцию растений (ВИДЕО)

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В столичном Ботаническом саду расцвели магнолии. В последние годы их коллекция активно пополняется.

История начиналась всего с двух деревьев. Сейчас здесь 50 видов экзотического растения: 15 видов магнолий завезли из Польши и Италии. К умеренному молдавскому климату саженцы адаптируют в питомнике. Спустя два года после закалки высаживают на аллее, пишет mir24.tv.

– Магнолии в Молдове приживаются хорошо. Но периодически цветок страдает от заморозков. Стараемся защитить его от сильных весенних ветров, из-за которых практически вся влага после полива испаряется. Посыпаем вокруг перемолотыми веточками. Влага сохраняется, – рассказал директор Ботанического сада Ион Рошка.

В Ботаническом саду магнолии высажены по цветам. Вначале белые, потом розовые и бордовые. Наличие всей гаммы говорит о качестве коллекции. Сейчас она самая большая в Молдове.

– Мы на этом не остановимся. Сотрудничаем с другими ботаническими садами, обмениваемся опытом, – отметил Ион Рошка.

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