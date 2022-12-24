Магнитная буря накроет Землю в конце декабря

Магнитная буря накроет Землю в конце декабря

В последнюю неделю 2022 года Землю накроет магнитная буря, она продлится 4 дня. 

Работники солнечных лабораторий ведут ежедневное наблюдение за обстановкой на Солнце. Когда приборы фиксируют повышение активности звезды, на Земле могут происходить магнитные бури разной мощности. Эти явления опасны для метеочувствительных и пожилых. Прогноз магнитных бурь предупредит о самых опасных днях последнего месяца 2022 года, передает unian.net.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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