Магнитная буря накроет Землю в конце декабря

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В последнюю неделю 2022 года Землю накроет магнитная буря, она продлится 4 дня.

Работники солнечных лабораторий ведут ежедневное наблюдение за обстановкой на Солнце. Когда приборы фиксируют повышение активности звезды, на Земле могут происходить магнитные бури разной мощности. Эти явления опасны для метеочувствительных и пожилых. Прогноз магнитных бурь предупредит о самых опасных днях последнего месяца 2022 года, передает unian.net.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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