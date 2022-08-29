Лжеминирование нанесло ущерб бюджету полиции более чем в 2 млн леев

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Ложные сообщения о минировании зданий и госучреждений в Молдове продолжают поступать в полицию. Только за два последних месяца было получено 148 сообщений о бомбах, тогда как за первые шесть месяцев 2022 года их было 24. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции (ГИП).

По его словам, всего были задействованы более 3200 полицейских и 1100 единиц спецтранспорта. Это только то, что касается полиции. Но в проверке сообщений о минировании задействованы и другие правоохранительные органы. За два последних месяца правоохранителями было проверено 880 зданий и помещений, каждый случай также предусматривает эвакуацию граждан, передает unimedia.info.

– Ущерб, который был нанесён только полиции, а пострадали и другие ведомства, составляет 2 млн 262 тыс. 400 леев, – заявил глава ГИП.

По его словам, подозреваемые, которые сообщали о минировании зданий по номеру 112, были идентифицированы. На имена некоторых из них возбуждены уголовные дела. А некоторые не могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за ментальных расстройств.

Что касается сообщений, которые поступают на электронную почту из-за границы, их авторов до сих пор не удалось идентифицировать. Эти случаи находятся в процессе расследования.

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