Лже-родственник обманул жителя столицы и завладел данными его банковской карты (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника задержали 26-летнего жителя Фалештского района, подозреваемого в мошенничестве.

По данным пресс-службы столичной полиции, к правоохранителям обратился 60-летний горожанин. Он рассказал, что получил в соцсети сообщение от мужчины, который представился его родственником и попросил написать ему все данные банковской карты, чтобы сделать перевод. Однако вскоре пострадавший обнаружил, что лишился 4 600 леев. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Он признал свою вину.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев или от 2 до 6 лет лишения свободы.

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