Лукашенко о Додоне: Уверен в победе своего друга. Для Молдовы это будет прорыв (ВИДЕО)

Лукашенко о Додоне: Уверен в победе своего друга. Для Молдовы это будет прорыв (ВИДЕО)

Александр Лукашенко считает перспективным сотрудничество Беларуси и Молдовы. Такую точку зрения он выразил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья.

Как пишет БЕЛТА, отвечая на вопрос представительницы телеканала Accent TV о развитии двусторонних отношений после президентских выборов в Молдове, Александр Лукашенко выразил уверенность в победе Игоря Додона.

– Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы – очень прагматичные люди. Они уже знают цену всем обещаниям. И мне кажется, если Додон победит на этих выборах, то для Молдовы это будет прорыв, – сказал Лукашенко. 

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