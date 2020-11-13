Лукашенко – молдаванам: Не ломайте страну. Вы на правильном пути

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Лидер Беларуси призвал жителей нашей страны не отказываться от взвешенной внешней политики, делая выбор в пользу только какого-то одного вектора.

– Не ломайте страну. Вы на правильном пути. Ваша жизнь и судьба такая, у народа, что вы не можете отказаться, как вы сказали, от этого восточного вектора, геополитического выбора, поскольку в основе лежит экономика. Но вы зажатыми оказались между Западом и прозападной Украиной. Что вам делать? Вам надо выстраивать отношения и с румынами, и с Европейским союзом, и с американцами, – отметил он, отвечая на вопрос корреспондента Accent TV.

Александр Лукашенко коснулся и дальнейшего развития белорусско-молдавских контактов.

– Не рвите отношения с нами. Мы долго жили вместе, на одном языке, слава богу, разговариваем, и мы очень многое можем сделать вместе. Главное – не переверните страну, – подытожил белорусский лидер.

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