Лукашенко – Додону: Вы – ведущий политик Молдовы. Вы ещё сыграете в жизни страны значительную роль (ВИДЕО)

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Отношения, которые сформировались у Молдовы и ЕАЭС, – заслуга исключительно Игоря Додона. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заверил Додона в том, что он останется настоящим другом для всех лидеров стран Евразийского экономического союза.

– Всё, что имеет наш Союз в отношениях с Молдовой, связано с вашем именем. Вы не уходите от политики, наоборот, по-моему, вы будете играть ещё большую роль в той политической конструкции, которая сложилась на данный момент. Уверен, вы ещё сыграете в жизни Молдовы значительную роль. Хочу от имени наших коллег заверить вас в том, что вы будете нашим настоящим другом – мы знаем, как вы стремились наладить отношения с ЕАЭС. Вы – ведущий политик в Молдове. Хотим пожелать вам успехов. Мы всегда будем рядом с вашим народом и с теми, кто выражает чаяния и нужды людей – я имею в виду вас, нынешнего Президента РМ,- сказал Лукашенко.

Напомним, Игорь Додон принял сегодня участие и выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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