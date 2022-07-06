Луговой мотылёк уничтожает урожай юга Молдовы: НАБПП предупреждает фермеров

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Луговой мотылёк угрожает посевам фермеров юга Молдовы. Об этом предупреждает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

Луговой мотылёк (Loxostege sticticalis) относится к группе особо опасных многоядных вредителей, который наносит большой ущерб всем видам сельхозпродукции. Высота полёта этого насекомого составляет 5-10 м, а горизонтальное перемещение может достигать 30-100 км при скорости ветра 2-5 м/с. Передние крылья окрашены в серовато-коричневые цвета, на них расположены бурые пятна и желтоватая полоса вдоль наружного края. Окраска задних крыльев – серая.

Личинки первого возраста питаются молодыми листьями, выгрызая мякоть снизу листовой пластинки. В третьем возрасте и позднее гусеницы переходят на питание различными сорными и культурными растениями, в том числе кукурузой и прочими злаковыми. В этом возрасте они грубо объедают листья, оставляя только крупные жилки, оплетённые шелковистыми паутинками. При высокой численности вредителя съедаются и черешки, повреждаются головки корнеплодов, обгрызаются побеги и плоды.

В связи с этим инспекторы НАБПП, ответственные за контроль защиты растений, рекомендуют фермерам следить за прополкой земель вблизи посевов и применять защитные меры, в частности, химическую обработку с применением фитосанитарных средств.

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