Лучшим педагогам страны вручили премии

Лучшим педагогам страны вручили премии
Церемония награждения состоялась сегодня в здании Национального театра “Михай Эминеску”. На мероприятии присутствовали премьер-министр Ион Кику, министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров и лауреаты. 

Ион Кику высоко оценил вклад педагогов в воспитание нового поколения и поздравил их с профессиональным праздником.
Победители конкурса получили денежные премии: 50 тысяч леев за первое место, 25 тысяч – за второе и 15 тысяч – за третье. Им также присуждается более высокая дидактическая степень.
Конкурс “Педагог года” проводится в Молдове ежегодно.
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