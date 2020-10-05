Лучшим педагогам страны вручили премии

Церемония награждения состоялась сегодня в здании Национального театра “Михай Эминеску”. На мероприятии присутствовали премьер-министр Ион Кику, министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров и лауреаты.

Ион Кику высоко оценил вклад педагогов в воспитание нового поколения и поздравил их с профессиональным праздником.

Победители конкурса получили денежные премии: 50 тысяч леев за первое место, 25 тысяч – за второе и 15 тысяч – за третье. Им также присуждается более высокая дидактическая степень.