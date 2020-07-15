Лучшие врачи районной больницы Хынчешт были удостоены почетных дипломов президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с председателем Хынчештского района Юрием Левинским Игорь Додон посетил районную больницу. За время эпидемии здесь находилось более 500 человек с подозрением на коронавирус, у 86 диагноз подтвердился.

В настоящее время в районной больнице проходят лечение 13 человек с COVID-19, два человека умерли. Всего в районе за четыре месяца было инфицировано 146 человек, из них умерли шестеро. По штатному расписанию в больнице 455 рабочих мест, по факту сотрудников 380. Лечебное учреждение рассчитано на 230 мест.

Игорь Додон поблагодарил медперсонал за значительные усилия по борьбе с распространением вируса и передал администрации больницы почетные дипломы президента, предназначенные лучшим работникам учреждения.

– Кроме того, был рад сообщить, что на днях вступили в силу поправки к бюджету, на основании которых с 1 сентября пройдет первое повышение на 30% зарплат всем работникам системы здравоохранения Молдовы, – отметил он.

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