Лучшие спортсмены года получили почётные грамоты президента (ФОТО)

Сегодня в Президентском дворце состоялось торжественное подведение спортивных итогов 2020 года, в ходе которого Игорь Додон вместе с министром образования, культуры и исследований Лилией Поголша наградил лучших спортсменов года.

Так, Додон вручил почётные грамоты нескольким спортивным федерациям в знак признательности за заслуги в области физической культуры и спорта, за результаты, достигнутые на международных соревнованиях, и за их вклад в организацию и проведение спортивных мероприятий. В этом году молдавские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы в различных дисциплинах, таких как тхэквондо, борьба, каякинг, гребля на каноэ, дзюдо, легкая атлетика, греко-римская борьба, женская борьба и т.д.