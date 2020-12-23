Лучшие спортсмены года получили почётные грамоты президента (ФОТО)

Лучшие спортсмены года получили почётные грамоты президента (ФОТО)
Сегодня в Президентском дворце состоялось торжественное подведение спортивных итогов 2020 года, в ходе которого Игорь Додон вместе с министром образования, культуры и исследований Лилией Поголша наградил лучших спортсменов года. 

Так, Додон вручил почётные грамоты нескольким спортивным федерациям в знак признательности за заслуги в области физической культуры и спорта, за результаты, достигнутые на международных соревнованиях, и за их вклад в организацию и проведение спортивных мероприятий. В этом году молдавские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы в различных дисциплинах, таких как тхэквондо, борьба, каякинг, гребля на каноэ, дзюдо, легкая атлетика, греко-римская борьба, женская борьба и т.д.
– Мы выразили благодарность лауреатам за их выступления. Победы 2020 года стали предметом гордости и радости на фоне ограничений, вызванных пандемией, – отметил Додон. 
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