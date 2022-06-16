Лозован: Нам нужны надёжные рынки сбыта нашей продукции, а не увеличение оборонного бюджета! (ВИДЕО)

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Политики и стратегия Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности никоим образом не отвечают чаяниям, желаниям и необходимости нашего народа. Об этом с парламентской трибуны заявила депутат ПСРМ Ирина Лозован, выступая в рамках рассмотрения выдвинутого фракцией БКС вотума недоверия профильному министру.

– Что делается для того, чтобы обеспечить отечественного производителя надежными рынками сбыта продукции? И это только урожай прошлого года, но скоро новый урожай, который некуда будет девать, к сожалению. Черешня и клубника гниют на полях, а в супермаркетах – яблоки из Польши, черешня и клубника из Турции, Голландии. Сады уже начали вырубать. Почему так сегодня происходит в Молдове? О цене на солярку вообще не хочется говорить, она заоблачная. Ядохимикаты, удобрения подорожали в несколько раз, а мы, экспортируя кукурузу, импортируем кукурузную муку. Страшно и стыдно, что происходит сегодня в Молдове? Если вы говорите, что помогаете нашим аграриям, то почему этой помощи никто не чувствует? Почему сегодня не становится легче производителям, экспортёрам? Скоро мы останемся с необработанными полями, голодными людьми в сёлах, которые так или иначе работают на земле. Нам нужны надежные рынки сбыта нашей продукции, а не увеличение оборонного бюджета. Если у министерства есть план, политика, стратегия развития сельского хозяйства, то сегодня она совсем не отвечает чаяниям, желаниям и необходимости нашего народа! – констатировала Ирина Лозован.

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