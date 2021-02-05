Ложный вызов в Единцах: мужчина угрожал взорвать здание суда и инспекторат полиции

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Мужчина позвонил в службу 112 и сообщил о своём намерении взорвать здание районного суда Единец и инспекторат полиции. Инцидент произошёл накануне.

На место ЧП прибыли оперативная группа и спасатели. Специалисты установили, что в зданиях нет взрывоопасных объектов, а вызов – ложный, передаёт unimedia.info.

Вскоре была установлена личность звонившего. Им оказался 61-летний мужчина. Ему грозит тюремный срок.

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