Ложный вызов в Единцах: мужчина угрожал взорвать здание суда и инспекторат полиции

Ложный вызов в Единцах: мужчина угрожал взорвать здание суда и инспекторат полиции

Мужчина позвонил в службу 112 и сообщил о своём намерении взорвать здание районного суда Единец и инспекторат полиции. Инцидент произошёл накануне.

На место ЧП прибыли оперативная группа и спасатели. Специалисты установили, что в зданиях нет взрывоопасных объектов, а вызов – ложный, передаёт unimedia.info.

Вскоре была установлена личность звонившего. Им оказался 61-летний мужчина. Ему грозит тюремный срок.

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