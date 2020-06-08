Ложный вызов: мужчина, сообщивший в “скорую” о симптомах коронавируса, пропал

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Инцидент произошёл 5 июня. В “скорую” обратился руководитель частного медицинского учреждения и сообщил о симптомах коронавируса.

Мужчина уточнил, пишет newsin.md, что в течение 2 дней у него наблюдались температура, кашель, одышка, что напоминало коронавирусную симптоматику. Звонок в “скорую” поступил из учреждения, в котором звонивший работал.

К указанному месту прибыла бригада врачей, однако “пациента” не удалось застать, а его мобильный телефон был выключен. Вскоре его всё же удалось найти. За ложный вызов мужчину оштрафовали на 1 500 леев.

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