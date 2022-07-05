Ложная тревога: в полицию второй раз за сутки сообщили о якобы заложенной в аэропорту бомбе

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Очередное ложное оповещение о бомбе в Международном аэропорту Кишинёва. Вечером в понедельник, 4 июля, неизвестное лицо отправило электронное письмо в Пограничную полицию, в котором сообщило, что аэропорт заминирован, и потребовало финансовую компенсацию. По результатам проверок взрывоопасных объектов обнаружено не было.

По данным Пограничной полиции, информация поступила около 20 часов 35 минут. Все сотрудники и пассажиры были эвакуированы. Процедура регистрации последних временно была приостановлена, в связи с чем некоторые рейсы были задержаны. В настоящее время аэропорт работает обычном режиме.

Это второе сообщение о бомбе аэропорту за сутки. Первый вызов в понедельник утром. Он также был ложным, сообщает ipn.md.

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